Израильский чиновник заявил WSJ, что есть признаки обрушения подземного ядерного объекта в Натанзе

Израильский чиновник в анонимном комментарии для американского издания The ​​Wall Street Journal заявил, что есть основания полагать, что подземная часть объекта по обогащению урана в Натанзе обрушилась.

При этом было подчеркнуто, что для однозначного утверждения по этому поводу необходимы дополнительные проверки.

Не исключено, что ВВС ЦАХАЛа вновь будут бомбить этот объект.

Ранее иранские чиновники заявляли, что на ядерном объекте в Натанзе, где под землей находились центрифуги, получил лишь "поверхностные повреждения".