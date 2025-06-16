Израильский чиновник заявил WSJ, что есть признаки обрушения подземного ядерного объекта в Натанзе
время публикации: 16 июня 2025 г., 03:15 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 03:20
Израильский чиновник в анонимном комментарии для американского издания The Wall Street Journal заявил, что есть основания полагать, что подземная часть объекта по обогащению урана в Натанзе обрушилась.
При этом было подчеркнуто, что для однозначного утверждения по этому поводу необходимы дополнительные проверки.
Не исключено, что ВВС ЦАХАЛа вновь будут бомбить этот объект.
Ранее иранские чиновники заявляли, что на ядерном объекте в Натанзе, где под землей находились центрифуги, получил лишь "поверхностные повреждения".
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 13 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июня 2025