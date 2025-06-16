x
16 июня 2025
|
последняя новость: 03:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 июня 2025
|
16 июня 2025
|
последняя новость: 03:15
16 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Израильский чиновник заявил WSJ, что есть признаки обрушения подземного ядерного объекта в Натанзе

Иран
СМИ
ЦАХАЛ
время публикации: 16 июня 2025 г., 03:15 | последнее обновление: 16 июня 2025 г., 03:20
Израильский чиновник заявил WSJ, что есть признаки обрушения подземного ядерного объекта в Натанзе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Израильский чиновник в анонимном комментарии для американского издания The ​​Wall Street Journal заявил, что есть основания полагать, что подземная часть объекта по обогащению урана в Натанзе обрушилась.

При этом было подчеркнуто, что для однозначного утверждения по этому поводу необходимы дополнительные проверки.

Не исключено, что ВВС ЦАХАЛа вновь будут бомбить этот объект.

Ранее иранские чиновники заявляли, что на ядерном объекте в Натанзе, где под землей находились центрифуги, получил лишь "поверхностные повреждения".

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 13 июня 2025

CNN: по оценке США, удар Израиля по ядерному объекту в Натанзе был эффективным
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июня 2025

ЦАХАЛ сообщил о том, какие цели были поражены на ядерном объекте в Натанзе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июня 2025

Источники в силовых структурах Израиля подтвердили ликвидацию ядерного объекта в Натанзе