Axios: цель Израиля в войне с Ираном – свержение режима аятолл

Как пишет издание Axios, невероятный успех первого этапа войны с Ираном заставил израильское руководство задуматься о возможности смены иранского режима. Однако президент США Дональд Трамп не уверен в целесообразности этого шага.

Как отмечает журналист Барак Равид, глава правительства Биньямин Нетаниягу в своих выступлениях в СМИ в последние двое суток фактически поддержал идею смены режима, заявив, что смерть аятоллы Али Хаменеи положила бы конец войне.

Однако, согласно СМИ, Трамп наложил вето на ликвидацию Хаменеи. "Израильтяне спокойнее относятся к уничтожению страны, чем мы", – заявил Равиду американский источник. Он напомнил: главное, что важно международному сообществу, – это ликвидация ядерного проекта.

При этом журналист отмечает: успешные действия ЦАХАЛа не повлекли за собой массовых оппозиционных выступлений в Иране. Израильский аналитик Раз Циммт отмечает: война может вызвать у иранцев ощущение национального единства, заставив сплотиться вокруг режима.