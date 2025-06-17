Трамп: "Я не в настроении вести переговоры с Ираном. Я жду их полной капитуляции"

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он, якобы, связался с Ираном, чтобы достичь дипломатического урегулирования, в том числе, и вопроса ядерных разработок.

"Я не обращался к Ирану с предложением "переговоров о мире" – ни в какой из форм. Это фейк-ньюз! Если они хотят говорить, они знают, как со мной связаться. Им надо было соглашаться на мое предложение, когда оно было актуальным – это спасло бы много жизней", – написал он в социальной сети Truth.

Агентство Reuters приводит еще более жесткую цитату американского лидера: "Я не в настроении вести переговоры с Ираном. Я жду их полной капитуляции. Необходимо положить конец иранским ядерным разработкам".

Среди тех, кто сообщил о возобновлении американо-иранского диалога, – и израильский журналист Барак Равид. По его информации, стороны обсуждают встречу американского посланника Стива Виткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

Согласно Равиду, рычагом давления на Иран является угроза уничтожения подземного комбината по обогащению урана в Фордо. Для этого требуются американские противобункерные бомбы, которыми Израиль не располагает.