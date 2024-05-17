The Hill: Палата представителей одобрила отмену "паузы Байдена" в поставках оружия Израилю

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг, 16 мая, законопроект, отменяющий решение президента Джо Байдена о приостановке поставок некоторых видов оружия Израилю, пишет The Hill.

"За" законопроект проголосовало 224 законодателя, "против" высказались 187.

Законопроект мог бы не позволить президенту США приостанавливать или отменять поставки оружия в Израиль, которые были одобрены Конгрессом. Согласно этому закону, все вооружения должны доставляться в Израиль в течение 15 дней с момента его вступления в силу.

Однако очевидно, что данный законопроект не получит одобрения в сенате, контролируемом демократами, где партийные лидеры обещают вообще его не рассматривать.

Белый дом также заявил, что Байден наложит вето на законопроект.

Республиканцы представили свой законопроект после того, как Байден предупредил, что откажется от поставок Израилю некоторых видов наступательных вооружений, если израильские военные начнут полномасштабную операцию в Рафиахе, на юге сектора Газы. В Палате представителей их поддержали некоторые демократы – в основном, представители еврейской общины США.

Несмотря на то, что закон не пройдет в Сенате и не будет утвержден президентом, лидеры республиканцев считают этот закон необходимым, чтобы продемонстрировать свое недовольство тем, как Байден ведет себя в то время, когда Израиль ведет войну против террора. Это может внести раскол в ряды демократов и лишить Байдена поддержки со стороны части избирателей Демократической партии.

"Мы хотим, чтобы президент услышал это отчетливо и ясно. Совсем недавно он сказал, что нам необходима железная поддержка Израиля. Что ж, это то, что он заявлял ранее, но его действия приводят к прямо противоположному результату, – заявил 16 мая спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана). – Это катастрофическое решение, имеющее глобальные последствия. Очевидно, это делается с политическим расчетом. И мы не можем просто так это оставить".