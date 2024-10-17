Washington Post: Израиль усложнил ситуацию на выборах в США, скоро будет нанесен удар по Ирану

Американское издание The Washington Post опубликовало статью под заголовком "Израиль усложняет последний этап выборов, демократы надеялись, что проблема исчезнет".

Авторы публикации Джон Хадсон, Ясмин Абуталеб, Мохамад Эль-Хамаа и Мисси Райан отмечают, что активизация ЦАХАЛа в Ливане и Газе стала серьезной проблемой для Камалы Харрис – кандидата в президенты США от Демократической партии. Действующий президент Джо Байден, в команде которого она работает как вице-президент, после начала наземной операции ЦАХАЛа в Ливане сначала призвал к немедленному прекращению огня, но через девять дней открыто поддержал действия Израиля. И в настоящее время администрация США старается не ввязываться в публичную полемику по поводу того, что делает Израиль для своей обороны, стремясь избегать конфронтации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу накануне выборов.

В статье отмечается, что администрация Байдена поспешила заверить, что и требование увеличить гуманитарную помощь Газе, в случае невыполнения которого могут быть ограничены поставки оружия и боеприпасов Израилю, "не должно было восприниматься как угроза".

Однозначная, хоть и с некоторыми оговорками, поддержка Израиля Белым домом осложняет путь к победе Харрис в ключевых колеблющихся штатах со значительным арабо-американским и мусульманским населением, пишет WP.

Еще одна проблема для США: ответный израильский удар по целям в Иране. Ожидается, что атака будет осуществлена в ближайшие дни. Во всяком случае, почти очевидно, это произойдет до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября 2024 года.

Почти очевидно и то, что до выборов не будет прекращения огня ни в Ливане, ни в Газе. А это значит, что 5 ноября избиратели, выбирая между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, будут выбирать между двумя союзниками Израиля, который ведет войну на нескольких фронтах – в то время, как в лагере потенциальных сторонников Демократической партии многие выступают против Израиля. Это может привести к снижению активности избирателей-демократов и усилить позиции республиканцев.