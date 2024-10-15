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Мир

Арабское лобби США отказало в поддержке и Харрис, и Трампу: "Они поддерживают израильский геноцид"

время публикации: 15 октября 2024 г., 10:44 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 10:53

Американский арабский политический комитет (AAPAC), крупнейшее лобби американцев арабского происхождения, заявил, что на предстоящих президентских выборах в США не будет поддерживать ни одного из кандидатов в президенты.

Комитет, который был создан в 1998 году, традиционно поддерживает демократов. Решение воздержаться от рекомендации принимается им впервые за все время существования.

Согласно последним опросам, ни у республиканского кандидата Дональда Трампа, ни у представительницы демократов Камалы Харрис нет преимущества. Судьба голосования будет решена в нескольких ключевых штатах, среди которых и Мичиган, где сильны позиции арабской общины.

В 2020 году арабские американцы поддержали Джо Байдена, "наказав" Трампа за ужесточение иммиграционной политики и поддержку Израиля. Политический курс нынешнего президента воспринимается как произраильский, и Харрис, вице-президент в администрации Байдена, также воспринимается арабами как сторонница Израиля.

"Оба кандидата поддерживают геноцид в Газе и в Ливане. Мы не можем ни за республиканца Дональда Трампа, ни за демократа Камалу Харрис, которые поддерживают преступное израильское правительство", – говорится в заявлении AAPAC.

Мир
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