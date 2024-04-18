NYT: Израиль допустил грубый просчет в оценке иранского удара

Израильское военно-политическое руководство серьезно просчиталось в оценке иранского удара в ответ на атаку консульства Ирана в Дамаске, в результате которой погибли два генерала и несколько офицеров Корпуса стражей Исламской революции. Об этом пишет газета The New York Times.

Основанием для этого утверждения стали свидетельства американских официальных лиц, участвовавших в обсуждении данного вопроса после атаки, а также высокопоставленного израильского представителя. Согласно публикации, израильтяне сообщили США об ударе за несколько минут до атаки.

NYT пишет, что планирование удара, нанесенного 1 апреля, продолжалось около двух месяцев, военный кабинет утвердил его 22 марта.

В публикации утверждается, что ни один рассматриваемых вариантов иранского ответа не предусматривал возможности запуска по Израилю 300 беспилотных летательных аппаратов и ракет. Изначально предполагалось, что Иран выпустит максимум 10 ракет, на минувшей неделе оценка была поднята до 60-70.