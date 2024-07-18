Axios: Байден может выйти из предвыборной гонки в ближайшие выходные

Несколько высокопоставленных представителей Демократической партии заявил редакции Axios, что растущее давление со стороны партийных лидеров в Конгрессе и близких друзей убедит президента Джо Байдена принять решение выйти из президентской гонки уже в эти выходные.

В настоящее время 81-летний президент Джо Байден, заразившийся коронавирусом, находится в самоизоляции.

Авторы публикации Джим Вандехеи и Майк Аллен пишут: Байдену люди в его окружении объясняют, что решение продолжать участвовать в президентской гонке с высокой вероятностью может привести к победе республиканца Дональда Трампа, недавно пережившего покушение.

17 июля агентство Associated Press публиковало результаты опроса, согласно которому почти две трети избирателей Демократической партии США хотят, чтобы президент США Джо Байден отказался от участия в президентских выборах. Всего 30% избирателей-демократов, согласно опросу, считают, когнитивное состояние Байдена позволяет ему остаться в Белом доме на второй срок.

Ранее Байден, заявляя о том, что не намерен отказываться от участия в выборах, утверждал, что большинство избирателей хотят, чтобы он баллотировался.

Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что Байден уходит и поддерживает вице-президента Камалу Харрис как кандидата в президенты, однако при этом дает возможность делегатам разобраться во всем, если партия считает иначе.