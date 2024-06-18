Forbes: сотни российских солдат попали в окружение в Волчанске

Как сообщает издание Forbes, около 400 российских военнослужащих были окружены подразделениями украинской армии в районе химического предприятия в Волчанске – городе в Харьковской области, за который несколько недель идут интенсивные бои.

Согласно публикации, по меньшей мере 30 из них предпочли сдаться. Вооруженные силы Украины задействовали против завода самолеты МиГ-29 и Су-27, оснащенные американскими и французскими планирующими бомбами повышенной точности.

Волчанск, расположенный в считанных километрах от границы с Россией, – ключевой пункт украинской обороны в Харьковской области. Forbes отмечает, что российские «военкоры» сравнивают бои здесь со сражениями за Бахмут и Авдеевку – самыми тяжелыми с начала войны.