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Forbes: сотни российских солдат попали в окружение в Волчанске

время публикации: 18 июня 2024 г., 14:32 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 14:32
Forbes: сотни российских солдат попали в окружение в Волчанске
Wikipedia.org. Фото: National Police of Ukraine (Liut Brigade)

Как сообщает издание Forbes, около 400 российских военнослужащих были окружены подразделениями украинской армии в районе химического предприятия в Волчанске – городе в Харьковской области, за который несколько недель идут интенсивные бои.

Согласно публикации, по меньшей мере 30 из них предпочли сдаться. Вооруженные силы Украины задействовали против завода самолеты МиГ-29 и Су-27, оснащенные американскими и французскими планирующими бомбами повышенной точности.

Волчанск, расположенный в считанных километрах от границы с Россией, – ключевой пункт украинской обороны в Харьковской области. Forbes отмечает, что российские «военкоры» сравнивают бои здесь со сражениями за Бахмут и Авдеевку – самыми тяжелыми с начала войны.

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