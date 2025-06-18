12-й канал ИТВ: американская система ПРО Aegis была применена в Израиле при перехвате иранских ракет

12-й канал ИТВ сообщает, что в ночь на среду, 18 июня, состоялось первое боевое применение американской системы ПРО морского базирования Aegis.

Система, установленная на одном из находящихся у побережья Израиля кораблей ВМС США, принимала участие в отражении ночного ракетного обстрела из Ирана.

Следует отметить, что США активно помогают Израилю отражать иранские атаки с использованием системы ПРО наземного базирования THAAD.