12-й канал ИТВ: американская система ПРО Aegis была применена в Израиле при перехвате иранских ракет
время публикации: 18 июня 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 08:39
12-й канал ИТВ сообщает, что в ночь на среду, 18 июня, состоялось первое боевое применение американской системы ПРО морского базирования Aegis.
Система, установленная на одном из находящихся у побережья Израиля кораблей ВМС США, принимала участие в отражении ночного ракетного обстрела из Ирана.
Следует отметить, что США активно помогают Израилю отражать иранские атаки с использованием системы ПРО наземного базирования THAAD.
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