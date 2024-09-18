Axios: Израиль взорвал рации "Хизбаллы" на следующий день после пейджерной атаки

Издание Axios опубликовало статью израильского журналиста Барака Равида, в которой объявлено, что за второй волной подрывов в Ливане, как и за первой, стоит Израиль.

В статье "Израиль взорвал рации "Хизбаллы" на следующий день после пейджерной атаки" Равид со ссылкой на два источника, осведомленных об операции утверждает: "Израиль взорвал тысячи раций, используемых активистами "Хизбаллы" в Ливане, в ходе второй волны спецоперации, которая началась во вторник со взрывов пейджеров". Ранее он же со ссылкой на три источника в США заявлял, что за подрывами пейджеров 17 сентября в Ливане и Сирии стоит Израиль.

Как и в случае с пейджерами, пишет Равид, рации были заранее заминированы израильскими разведывательными службами, а затем поставлены "Хизбалле". Теперь эта организация в значительной степени лишена средств связи, необходимых в том числе для координации боевых действий.

По словам одного из источников, на которые ссылается Равид, "цель в том, чтобы убедить "Хизбаллу", что в ее интересах отмежеваться от ХАМАС и заключить отдельную сделку о прекращении боевых действий с Израилем независимо от прекращения огня в Газе".

Отметим, что публикация в Axios появилась раньше, чем "Хизбалла" и власти Ливана успели обвинить Израиль во второй волне атак на средства связи. Впрочем, мало кто в Ливане сомневается в том, что за атаками 17 и 18 сентября стоит Израиль.