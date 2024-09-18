New York Times: пейджеры в Ливане были подорваны по сигналу якобы от руководства "Хизбаллы"

Американское издание The New York Times опубликовало статью под заголовком "Израиль заложил взрывчатку в пейджеры, проданные "Хизбалле", говорят чиновники". Авторы публикации: Шира Френкель и Ронен Бергман. Френкель специализируется на статьях о современных технологиях, Бергман – на статьях о деятельности спецслужб.

Содержание статьи во многом повторяет публикацию агентства Reuters.

New York Times пишет, что "Хизбалла" заказала пейджеры тайваньской компании Gold Apollo. В основном это были пейджеры модели AR924, хотя в партии были пейджеры и трех других моделей. Каким-то образом израильтянам удалось "обработать" эту партию, заложив "1-2 унции" (28-56 г) взрывчатки, пишут авторы статьи (тут редакция NYT явно ошибается, так как собственная масса пейджера модели AR924 с батареей около 100 г). Утверждается, что взрывчатое вещество было имплантировано в каждый пейджер рядом с батареей. "Также был встроен переключатель, который можно было дистанционно активировать, чтобы взрывчатка сдетонировала", – сказано в статье.

В 15:30 в Ливане на пейджеры пришло сообщение якобы от руководства "Хизбаллы", которое активировало взрывчатку, пишет NYT. "По словам трех официальных лиц, устройства были запрограммированы на звуковой сигнал в течение нескольких секунд перед взрывом", – утверждают авторы публикации.

В статье упоминается, что ранее в этом году лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла строго ограничил использование мобильных телефонов активистами его организации. И ставка была сделана на пейджеры. Поэтому в значительной степени сейчас система связи между командованием и боевиками "Хизбаллы" нарушена.