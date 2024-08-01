В Тегеране проходит церемония прощания с Исмаилом Ханийей: "Нашего гостя убили на нашей земле"

В Тегеранском университете проходит церемония прощания с председателем политбюро "Хизбаллы" Исмаилом Ханийей. Он был ликвидирован в иранской столице в ночь на 31 июля. Открыл церемонию председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф.

"Шахид Исмаил Ханийя был голосом палестинского народа во всем мире. Он был не просто лидером. Он был мудрецом. Мы дадим ответ на его смерть. Там и тогда, когда это будет правильным. Нашего гостя убили на нашей земле", – сказал он.

Молитву над телом главаря террористов сотворил Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи. После этого он побеседовал с представителями ХАМАСа и обнял прибывших на церемонию детей Ханийи, сообщает агентство IRNA.

На церемонии присутствуют заместитель генерального секретаря "Хизбаллы" Наим Касем, Зияд ан-Нахала, генеральный секретарь "Исламского джихада" Зияд аль-Нахала, и высокопоставленная делегация ХАМАСа.

"Весь народ несет сегодня твой гроб, весь народ поднимает флаг джихада с целью освободить Палестину и Иерусалим. Мы уверены, что убийство Ханийи вызовет во всем мире волну гнева против сионистов", – заявил член политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя.

Напомним, что в Иране объявлен трехдневный траур. 31 июля Хаменеи выступил с обращением, в котром обещал отомстить за Ханийю: "Это наш долг, ведь он принял мученическую смерть на иранской земле. Террористический сионистский режим убил гостя, который был у нас в доме. Мы жестоко покараем сионистов", – сказал он.

После окончания церемонии тело будет перевезено в Доху – столицу Катара. Погребальная церемония состоится в мечети имама Мухаммада бин Адул-Ваххаба в Дохе. Мечеть, названная в честь основателя ваххабизма, считается главной в Катаре.