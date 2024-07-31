Госсекретарь США: "Мы не участвовали в ликвидации Ханийи"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: "Мы не участвовали в ликвидации Ханийи и нас не информировали перед этим". Заявление Блинкена цитируют сайт издания The Washington Post и другие СМИ.

Ранее высокопоставленный представитель террористической группировки ХАМАС Тахир ан-Нуну заявил, что ответственность за гибель Исмаила Ханийи несет не только Израиль, но и США.

В ночь на 31 июля на севере Тегерана в результате ракетного удара был ликвидирован глава политбюро террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя. Вместе с ним был уничтожен его телохранитель Уасим Абу Шаабан. Удар был нанесен по спальне Ханийи в специальном корпусе для ветеранов войны в Тегеране.

Некий иранский источник заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", ассоциированному с "Хизбаллой", что главарь ХАМАСа Исмаил Ханийя был ликвидирован в Тегеране ракетой, которая была запущена не из Ирана, а из другой страны.

Власти Израиля эту информацию пока не комментируют.

Ханийя находился в Тегеране, так как был приглашен для участия в церемонии вступления в должность новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.