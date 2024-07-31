x
31 июля 2024
|
последняя новость: 14:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 июля 2024
|
31 июля 2024
|
последняя новость: 14:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Госсекретарь США: "Мы не участвовали в ликвидации Ханийи"

время публикации: 31 июля 2024 г., 13:44 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 13:55
Госсекретарь США: "Мы не участвовали в ликвидации Ханийи"
AP Photo/Cliff Owen

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: "Мы не участвовали в ликвидации Ханийи и нас не информировали перед этим". Заявление Блинкена цитируют сайт издания The Washington Post и другие СМИ.

Ранее высокопоставленный представитель террористической группировки ХАМАС Тахир ан-Нуну заявил, что ответственность за гибель Исмаила Ханийи несет не только Израиль, но и США.

В ночь на 31 июля на севере Тегерана в результате ракетного удара был ликвидирован глава политбюро террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя. Вместе с ним был уничтожен его телохранитель Уасим Абу Шаабан. Удар был нанесен по спальне Ханийи в специальном корпусе для ветеранов войны в Тегеране.

Некий иранский источник заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", ассоциированному с "Хизбаллой", что главарь ХАМАСа Исмаил Ханийя был ликвидирован в Тегеране ракетой, которая была запущена не из Ирана, а из другой страны.

Власти Израиля эту информацию пока не комментируют.

Ханийя находился в Тегеране, так как был приглашен для участия в церемонии вступления в должность новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 июля 2024

ХАМАС сообщает подробности похорон Ханийи
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 июля 2024

В Иране объявлен трехдневный траур по Исмаилу Ханийи, Хаменеи обещает отомстить за смерть гостя
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 июля 2024

ХАМАС заявил об ответственности США за гибель Ханийи
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 июля 2024

КСИР о ликвидации Ханийи: "Пересечение красных линий всегда обходилось дорого нашим врагам"