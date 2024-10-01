Время подлета баллистической ракеты из Ирана – 12 минут, БПЛА летит 9 часов

В связи с очередными угрозами нападения на Израиль со стороны Ирана следует напомнить временные оценки возможных атак. Баллистическая ракета из Ирана способна достичь территории Израиля за 12 минут.

Время достижения цели крылатой ракетой, запущенной из Ирана – около двух часов. Заминированные беспилотники, запущенные из Ирана, теоретически могут достичь территории Израиля через девять часов после запуска.

Что же касается качественных оценок, то с ними ситуация иная. Во время предыдущей массированной атаки Ирана по Израилю в апреле 99% ракет и БПЛА были сбиты, причем в большинстве своем задолго до входа в воздушное пространство Израиля.

Ни одна крылатая ракета и ни один иранский беспилотник не смогли достичь воздушного пространства Израиля, а половина иранских баллистических ракет либо не смогли стартовать, либо вышли из строя в полете, либо не смогли выйти на заданную траекторию.

Тогда Иран задействовал в ходе атаки Израиля сотни беспилотников, баллистических и крылатых ракет. С территории Ирана было осуществлено 350 запусков. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари на брифинге 14 апреля сообщил, что Иран пытался обрушить на еврейское государство 60 тонн взрывчатки.

В отражении удара участвовали также США, Великобритания и Иордания, а израильские ПВО сообщили об уничтожении 99% иранских целей.

При этом в Управлении тылом напоминают: несмотря на все успехи противовоздушной обороны Израиля, она не герметична, поэтому крайне важно не пренебрегать инструкциями.