WSJ: как Израиль убил "Призрака", лидера "Хизбаллы" Фуада Шукра

Американское издание Wall Street Journal опубликовало статью под заголовком "Как Израиль убил Призрака", в которой описаны некоторые обстоятельства ликвидации Фуада Шукра (Аль-Хаджа Мухсина), военного советника генсекретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы, отвечавшего за стратегию и ведение боевых действий против Израиля.

Авторы публикации Суне Энджел Расмуссен, Адам Шамсэддин и Кэрри Келлер-Линн отмечают, что Фуад Шукр жил настолько тайной жизнью, что мало кто знал его имя или то, как он выглядит, до 30 июля 2024 года, когда его ликвидировали израильтяне в Бейруте.

Ранее арабские СМИ сообщали, что "Хизбалла" проводит внутреннее расследование, пытаясь установить, кто именно в организации дал израильтянам информацию о местонахождении Шукра. WSJ уточняют: ищут того, кто позвонил Шукру и сказал, что его ждут на седьмом этаже здания, в котором он проживал (в этот момент Шукр был на втором этаже) в районе Дахия, на юге Бейрута. При этом израильтяне действовали наверняка: БПЛА нанес ракетный удар, в результате которого были разрушены три этажа здания. Помимо самого Шукра были убиты его жена, две другие женщины и двое детей. По данным министерства здравоохранения Ливана, более 70 человек получили ранения.

Впрочем, в "Хизбалле" не исключают, что "крота" не было, просто израильским хакерам удалось взломать внутреннюю коммуникационную сеть организации, по которой осуществлялись контакты с высшим руководством.

В публикации WSJ отмечается, что Фуада Шукра разыскивали американские спецслужбы с 23 октября 1983 года, кода в результате взрыва в казармах Корпуса морской пехоты США в Бейруте погиб 241 военнослужащий США. Считается, что Шукр (которому тогда было 22-23 года) был одним из тех, кто спланировал теракт против американцев. Но ничего о нем известно не было, даже снимки "Шукра", публиковавшиеся ливанскими СМИ, были фотографиями другого человека. Реальные фотографии Фуада Шукра все увидели только на его похоронах.

В статье WSJ отмечается, что Фуад Шукр стал одним из наиболее влиятельных и авторитетных командиров боевиков "Хизбаллы" после реформирования организации в середине 80-х. Он стоял за планированием множества терактов и диверсий.

Скрываясь и ведя тайную жизнь, Шукр тем не менее участвовал в паломничестве в Мекку в 1996 году. В 2006 году он стоял за планированием атак против Израиля. После ликвидации руководителей спецслужб "Хизбаллы" в Дамаске, отмечается в статье, Шукр в меньшей степени стал опасаться за свою жизнь, так как считал, что в Бейруте его не достанут. Вероятно, именно поэтому его смогли вычислить и ликвидировать.