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Ближний Восток

Хамдан: "ХАМАСу не нужны переговоры, его интересует механизм реализации соглашений"

время публикации: 20 августа 2024 г., 01:29 | последнее обновление: 20 августа 2024 г., 01:47
Хамдан: "ХАМАСу не нужны переговоры, его интересует механизм реализации соглашений"
AP Photo/Malak Harb

Член политбюро ХАМАСа Усама Хамдана в интервью телеканалу "Аль-Джазира" прокомментировал продолжающиеся переговоры о прекращении огня.

Хамдан отметил, что посредникам не надо ждать согласия от его организации, поскольку ХАМАС уже принял предложение, полученное от Байдена 2 июля. США необходимо оказывать давление на Нетаниягу и убедить его принять предложение в том виде, в котором он обсуждалось в июле.

Хамдан сказал, что он не знаком с деталями нового предложения, но ему известно, что израильская делегация привезла на прошлой неделе в Доху принципиальные поправки, которые сводят на нет предыдущий вариант соглашения.

В интервью Reuters Усама Хамдан повторил: "Нам не нужны новые переговоры о прекращении огня в Газе, нам нужно договориться о механизме реализации договоренностей". При этом он отметил, что все решения ХАМАСа согласованы с Яхьей Синуаром, который следит за переговорным процессом.

Ближний Восток
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