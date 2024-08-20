Хамдан: "ХАМАСу не нужны переговоры, его интересует механизм реализации соглашений"

Член политбюро ХАМАСа Усама Хамдана в интервью телеканалу "Аль-Джазира" прокомментировал продолжающиеся переговоры о прекращении огня.

Хамдан отметил, что посредникам не надо ждать согласия от его организации, поскольку ХАМАС уже принял предложение, полученное от Байдена 2 июля. США необходимо оказывать давление на Нетаниягу и убедить его принять предложение в том виде, в котором он обсуждалось в июле.

Хамдан сказал, что он не знаком с деталями нового предложения, но ему известно, что израильская делегация привезла на прошлой неделе в Доху принципиальные поправки, которые сводят на нет предыдущий вариант соглашения.

В интервью Reuters Усама Хамдан повторил: "Нам не нужны новые переговоры о прекращении огня в Газе, нам нужно договориться о механизме реализации договоренностей". При этом он отметил, что все решения ХАМАСа согласованы с Яхьей Синуаром, который следит за переговорным процессом.