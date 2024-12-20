Пентагон: американский воинский контингент в Сирии удвоен за счет спецназа

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что в настоящее время в Сирии находятся около 2000 американских военных.

Отметим, что ранее Пентагон подтверждал присутствие в Сирии примерно 900 американских военнослужащих. Таким образом, численность воинского контингента США в этой стране увеличено примерно вдвое.

По словам Райдера, увеличение численности "происходит некоторое время", и эти военные находятся в Сирии "как минимум несколько месяцев".

Дополнительные силы, как отметил представитель Пентагона, поддерживают миссию по борьбе с "Исламским государством" и не имеют прямого отношения к последним событиям в Сирии (падению режима Башара Асада и захвата власти исламистским движением "Хайят Тахрир аш-Шам" и его союзниками).

Представитель Пентагона пояснил, что "основные 900" военнослужащих США находятся в Сирии в рамках официальной командировки по 9-12 месяцев, еще 1100 военных – на временной основе, в течение 30-90 дней, "для удовлетворения изменяющихся потребностей миссии". При этом большая часть дополнительных военных – силы специального назначения.

На вопрос о том, почему минобороны США ранее не раскрывало обновленные цифры, Райдер ответил, что узнал о них только в 19 декабря и сослался на "чувствительность с точки зрения дипломатической и оперативной безопасности", передает "Интерфакс".