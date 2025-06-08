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Пресса

Washington Post: NASA и Пентагон ищут альтернативу SpaceX после ссоры Трампа с Маском

США
Дональд Трамп
СМИ
Космос
Илон Маск
время публикации: 08 июня 2025 г., 06:29 | последнее обновление: 08 июня 2025 г., 06:31
Washington Post: NASA и Пентагон ищут альтернативу SpaceX после ссоры Трампа с Маском
AP Photo/John Raoux

Пентагон и Американское космическое агентство (NASA) в течение прошлой недели пытались убедить компании, конкурирующие со SpaceX Илона Маска, производить альтернативные космические аппараты и ракеты, пишет The Washington Post.

В публикации Кристиана Дэвенпорта говорится о том, что на фоне резкого ухудшения отношений между президентом США Дональдом Трампом и владельцем SpaceX Илоном Маском представители Белого дома обратились к по меньшей мере трем связанным с космосом коммерческим компаниям: RocketLab, Stoke Space и Blue Origin, чтобы выяснить, в какой степени они готовы к выполнению государственных задач по освоению космоса.

Ранее Трамп пригрозил расторгнуть контракты SpaceX, а Маск заявил, что прекратит полеты корабля Dragon, что лишит NASA возможности доставлять астронавтов на Международную космическую станцию. Позже Маск сказал, что не будет прекращать программу Dragon. Но его поведение вызвало серьезную обеспокоенность в NASA и Пентагоне, так как государство зависит от SpaceX в решении важнейших задач, включая секретные миссии. При этом SpaceX очевидно доминирует в космической отрасли США, значительно опередив конкурентов.

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