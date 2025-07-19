"Аш-Шарк аль-Аусат": Бедуинские племенные войска отступили из эс-Суэйды

В субботу, 19 июля, сирийские СМИ сообщили о начале развертывания государственных сил безопасности в провинции эс-Суэйда в рамках соглашения о прекращении огня. Телевидение Сирии сообщило об отступлении боевиков, принадлежащих к бедуинским племенам, из города эс-Суэйда, где были убиты сотни друзов.

Однако вскоре после соглашения о прекращении огня вновь возобновились столкновения между друзскими фракциями и бедуинскими племенами, которые вновь начали продвижение в эс-Суэйду, тогда как днем ранее уже находились на окраинах города, сообщает "Аш-Шарк аль-Аусат".

Местные СМИ сообщают, что вооруженные группы, нарушившие соглашение о прекращении огня, попытались проникнуть в город и попали в засады. Были опубликованы видеозаписи, запечатлевшие перестрелки и прямые столкновения бедуинских боевиков в друзами в эс-Суэйде.

Представители бедуинских племенных фракций заявили "Аш-Шарк аль-Аусат", что они опасаются нарушение соглашения "стороной, усиленной Израилем".