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AFP: десятки израильских заложников живы, и удерживаются, в основном, ХАМАСом

время публикации: 18 июня 2024 г., 17:53 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 17:53
AFP: десятки израильских заложников живы, и удерживаются, в основном, ХАМАСом
AP Photo/Ariel Schalit

Информационное агентство AFP цитирует анонимный израильский высокопоставленный источник, участвующий в переговорах о сделке с ХАМАСом, который сообщает, что десятки захваченных и увезенных ХАМАСом в Газу заложников все еще живы, и Израиль знает это наверняка.

"Мы не можем оставить их там надолго, они погибнут", – сообщил источник. Он подчеркнул, что эти заложники удерживаются именно ХАМАСом, не "Исламским Джихадом" и не так называемыми "мирными жителями".

Собеседник агентства отметил, что Израиль не готов взять на себя обязательства прекратить войну до тех пор, пока похищенные не будут возвращены и соглашение будет подписано. Он напомнил, что Израиль и посредники все еще ждут ответа от ХАМАСа. "ХАМАС может нарушить свои обязательства, и может занятуть переговоры еще на 10 лет", – отметил он.

Источник сообщил, что израильская переговорная группа одобрила предложенный президентом США Джо Байденом план освобождения заложников и ждет согласия ХАМАСа. "В случае, если мы не достигнем соглашения с ХАМАСом, израильские вооруженныце силы продолжат сражения в секторе Газы, не менее интенсивные, чем сейчас", – подчеркнул источник.

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