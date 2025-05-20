NYT: за "подарком" Катара Трампу стоит Виткофф

Президенту США Дональду Трампу приходится летать на тех же старых самолетах, которые перевозили президента Джорджа Буша-старшего 35 лет назад. Эти самолеты, которые больше не производятся, требуют обширного обслуживания и частого ремонта, и чиновники обеих партий уже десять лет настаивают на их замене.

Однако новые самолеты, заказанные Boeing, будут готовы в 2029 году, тогда как Трамп хотел получить новый самолет, пока он еще находился в должности. "Мы Соединенные Штаты Америки", - сказал Трамп месяц назад, - "Я считаю, что у нас должен быть самый впечатляющий самолет".

Расследование New York Times, показало, что обсуждение возможности покупки временного самолета для Трампа до завершения Boeing строительства нового началось вскоре после вступления Трампа в должность.

Согласно интервью с 14 людьми, имевшими отношение к поискам такого самолета, в мире было найдено только восемь самолетов, которые соответствовали требованиям, включая эффектный двухпалубный лайнер, который Катар пытался безуспешно продать с 2020 года.

Спецпосланник Стив Виткофф, старый друг Трампа с ранних дней в сфере недвижимости Нью-Йорка, хорошо знал катарцев. Суверенный фонд страны выручил его в 2023 году, когда сделка с недвижимостью на Сентрал-Парк-Саут пошла не так. Так что Виткофф связался с катарцами, чтобы узнать о самолете. К середине февраля Катар отправил самолет во Флориду, когда Трамп, находившийся в Мар а-Лаго, мог лично увидеть самолет.