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Пресса

WP: окружение Трампа дало понять, что США бросят Израиль, если война в Газе не прекратится

Война с ХАМАСом
США
Израиль
время публикации: 19 мая 2025 г., 20:38 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 20:38
WP: окружение Трампа дало понять, что США бросят Израиль, если война в Газе не прекратится
AP Photo/Jacquelyn Martin

Издание Washington Post опубликовало статью Ширы Рубин, Эбби Чизман, Лиор Сороки и Клэр Паркер, в которой рассказывается об усиливающемся давлении США на Израиль. В публикации утверждается, что это давление вынудило Биньямина Нетаниягу распорядиться о возобновлении минимальных поставок гуманитарной помощи в сектор Газы.

В статье упоминается видео, опубликованное в социальных сетях Биньямином Нетаниягу, в котором он говорит, что союзники Израиля, "поддерживающие его на протяжении десятилетий", обещают продолжить поставки оружия и защищать Израиль в СБ ООН, но "они не могут выносить картины массового голода в Газе". Авторы делают вывод, что таким образом Израиль впервые признал, что голод в Газе приближается к критической точке.

В конце публикации Washington Post приводит слова своего источника в Иерусалиме, который говорит: хотя Нетаниягу пытался представить возобновление гуманитарной помощи в Газу как "пустую формальность", это не так. По его словам, "люди Трампа дали понять Израилю: "Мы вас бросим, если вы не прекратите войну". При этом источник отметил, что Нетаниягу бы мог это сделать, имея большинство в Кнессете и в Израиле, но ему не достает "политической воли".

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