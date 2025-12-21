WSJ: посол США в Израиле игнорирует раскол внутри MAGA из-за поддержки Израиля

Посол США в Израиле Майк Хакаби, известный как один из наиболее влиятельных евангелистских сторонников Израиля в окружении президента Дональда Трампа, заявил в интервью The Wall Street Journal, что не намерен менять свою линию на фоне усиливающегося раскола в движении MAGA по вопросу американской поддержки Израиля.

По сведениям WSJ, Хакаби за десятилетия совершил более 100 поездок в Израиль и ранее организовывал паломнические туры для евангелистов. Сейчас он продолжает публично подчеркивать свою близость к еврейскому государству и считает поддержку Израиля частью ценностного и религиозного мировоззрения.

WSJ отмечает, что внутри MAGA усилилось крыло скептиков, куда относят, в частности, Такера Карлсона и Стива Бэннона, а также ряд политиков-республиканцев, которые утверждают, что поддержка Израиля "уводит" Вашингтон от собственных интересов. Хакаби в ответ заявил, что не намерен отказываться от своей позиции.

Издание пишет о заметном поколенческом разрыве и падении симпатий к Израилю среди части молодых консервативных христиан. При этом опрос Pew Research Center весной 2025 года фиксировал, что примерно семь из десяти белых евангелических протестантов в США сохраняют благожелательное отношение к Израилю.