Wall Street Journal: США создали проект по превращению Газы в роскошный курорт

США предложили потенциальным странам-донорам в течение следующих двух десятилетий превратить разрушенную войной Газу в высокотехнологичный роскошный курорт.

Как сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, проект, стоимость которого составит более 112 миллиарда долларов (в течение первых 10 лет), был разработан командой под руководством Джареда Кушнера и специального посланника по Ближнему Востоку Стива Виткоффа в течение последних 45 дней.

Согласно полученным данным, США обязуются "поддержать" программу на первом этапе, выделив на нее 60 миллиардов долларов, при этом предполагается, что Газа сможет самостоятельно финансировать часть проекта по мере его реализации.

Проект представляет собой 32 слайда в PowerPoint, на которых демонстрируется четырехэтапный план по расчистке завалов, восстановлению сектора Газы и победе над нищетой.