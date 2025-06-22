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Пресса

Axios: США заранее уведомили Израиль о предстоящих ударах по ядерным объектам в Иране

США
Дональд Трамп
СМИ
Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2025 г., 03:12 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 03:20
Бомбардировщик B-2
AP Photo/Alex Brandon

Израильский чиновник заявил изданию Axios, что администрация Трампа заранее уведомила Израиль о предстоящих ударах ВВС США по ядерным объектам в Иране, осуществленных в ночь на 22 июня.

Другой высокопоставленный израильский чиновник сообщил Axios, что для удара использовались бомбардировщики-невидимки B-2.

Об успешной атаке президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в соцсети Truth Social, опубликовав следующую запись: "Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный комплект БОМБ был сброшен на основной объект, Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. ТЕПЕРЬ НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу".

Барак Равид в Axios пишет: "Это вмешательство сопряжено с рисками и неопределенностью – то, чего Трамп и многие его предшественники пытались избежать, в том числе посредством дипломатии с Ираном. Атака, которая произошла на девятую ночь беспрецедентной войны между Израилем и Ираном, может спровоцировать ответные действия Тегерана против американских войск и военных объектов по всему региону".

Пресса
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Трамп: ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо