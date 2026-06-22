Германское издание Der Spiegel выпустило в преддверии 22 июня номер, главной темой которого стало вторжение гитлеровской армии в Советский Союз в 1941 году. Сегодня отмечается 85-годовщина трагической даты.

В статье идет речь о культуре памяти, о необходимости знакомить молодые поколения с преступлениями, творимыми немцами на советской территории, о том, как армия наступления превратилась в армию преступления, о ранах на душе обоих народов, о том, что информация о дедах-преступниках становится семейной тайной.

Публикация проводит мостик и к современной путинской России, рассказывая о том, что власти считают войну в Украине продолжением Великой Отечественной войны. Поднимается вопрос об уместности празднования в Германии 9 мая – особенно в условиях вторжения в Украину.

Скандал вызвал опубликованный на обложке заголовок "Наша война против России". Редакции напомнили, в том числе представители украинской стороны, что войну вел весь СССР, и вклад других национальностей игнорируется. Редакцию обвинили в потворствовании Путину.

Российский государственный телеканал RT обвинил издание в игнорировании гитлеровских планов уничтожения народа и государственности, утверждая, что и заголовок свидетельствует: их война против России продолжается.

Заместителю главного редактора Der Spiegel Дирку Курбьювайту пришлось выступить с разъяснениями. Он написал, что в немецкой коллективной памяти война осталась как война с Россией, а СССР упоминается в подзаголовке, который нередко более точен, чем заголовок.