Траты израильтян в первый месяц каникул выросли до рекордных 1,77 млрд шекелей в сутки

По данным компании "Шва", обслуживающей национальные платежные системы, в июле 2026 года израильтяне потратили 54 миллиарда и 857 миллионов шекелей (платежи по кредитным картам и снятие наличных в банкоматах).

Это на 5,8% или почти на 3 миллиарда шекелей больше, чем в первый месяц летних каникул год назад, при том, что данные за июль 2025 года уже считались особо высокими из-за ограничений на экономическую деятельность в июне на фоне операции "Народ как лев".

Среднесуточные расходы в июле 2026 года составили 1,771 миллиарда шекелей, на 3,1% больше, чем в июне. Июль 2026 года стал вторым месяцем подряд, когда среднесуточные расходы превышают порог в 1,7 миллиарда шекелей.

Более миллиарда шекелей в сутки израильтяне тратят онлайн (31,9 миллиарда за месяц).

Следует отметить, что в июле-августе традиционно наблюдается рост расходов по сравнению с другими месяцами в связи с детскими каникулами.