"Сругим": партия Голана заказала исследование электоральных перспектив партии Трупера-Хенделя

Партия "Демократим" во главе с Яиром Голаном заказала институту "Лазар" исследование электоральных перспектив партии "Байт Циони" Хили Трупера и Йоаза Хенделя, пишет сайт Srugim.

Исследование охватывало только светских и религиозных евреев, но не включало ультраортодоксов и арабов, поэтому приведенные в нем общепартийные показатели нельзя напрямую сравнивать с обычными общенациональными опросами.

Согласно расчетам авторов исследования, "Байт Циони" ("Милуимники") получает около 5,5 мандата и преодолевает электоральный барьер. При этом лишь 8,5% потенциальных сторонников уверены, что проголосуют за список Трупера-Хенделя. Если партия не будет участвовать в выборах, как показало исследование, 23,5% ее избирателей перейдут к Гади Айзенкоту, по 15,1% – к Нафтали Беннету и Авигдору Либерману, 13,3% – к "Ликуду".

Отдельный блок исследования посвящен отношению сторонников "Байт Циони" к возможным партнерам по коалиции. 60% считают допустимым сотрудничество с "Ликудом", 48% – с "Оцма Иегудит", 45% – с "Ционут Датит", и только 38% – с "Демократим". Во всех предложенных сценариях Итамар Бен-Гвир оказался для этих избирателей более приемлемым партнером, чем Яир Голан. Даже вариант сотрудничества с "Демократим" на основе заранее согласованных принципов поддержали 44%, тогда как 49% выступили против.

Исследование не ограничивается измерением общественных настроений и предлагает способы представить возможное сотрудничество с Голаном. Авторы рекомендуют противопоставлять такой союз зависимости от ультраортодоксальных или арабских партий, подчеркивать военное прошлое руководителей обоих списков и объяснять соглашение необходимостью избежать новых выборов, а не идеологическим сближением.

Сам факт заказа такого исследования показывает, что часть предвыборных ресурсов "Демократим" направляют не только на изучение собственного электората, но и на поиск способов проникновения в аудиторию потенциального конкурента.

Заказывала ли партия Голана исследование русскоязычного электората, неизвестно. По опросу Newsru.co.il, 4% нашей аудитории готовы голосовать за "Демократим". Примечательно, что гипотетическая партия Трупера-Хенделя среди нашей аудитории получила значительно меньшую поддержку (около 1%).