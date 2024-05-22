x
22 мая 2024
|
последняя новость: 10:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 мая 2024
|
22 мая 2024
|
последняя новость: 10:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Politico: 22 мая Ирландия объявит о признании государства Палестина

время публикации: 22 мая 2024 г., 09:27 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 10:16
Politico: 22 мая Ирландия объявит о признании государства Палестина
AP Photo/Peter Morrison

Ирландия будет готова официально признать независимое государство Палестина в случае, если так же поступят еще две европейские страны. Об этом сообщает сайт Politico со ссылкой на официального представителя Ирландии.

Согласно сайту, официальное объявление по данному вопросу будет сделано утром 22 мая лидерами коалиционного правительства, в том числе премьер-министром Саймоном Харрисом. Источник сообщил, что то же самое сделают лидеры еще двух государств, название которых он называть отказался.

В последние недели ирландские представители проводили активные консультации по данному вопросу с Испанией, Словенией, Бельгией, Мальтой и Норвегией. Как и Ирландия, они выступают за то, чтобы палестинское государство признал весь Евросоюз.

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало видеоролик, в котором предупреждает, что подобное действие льет воду на мельницу ХАМАСа. На сегодняшний день, отмечает издание, единственное государство, признавшее Палестину, будучи членом ЕС, – Швеция.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 мая 2024

Дублинский Тринити-колледж выведет деньги из трех израильских компаний и примет студентов из Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 апреля 2024

Боррель заявил, что до конца мая несколько стран ЕС признают Палестину как независимое государство