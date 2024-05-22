Politico: 22 мая Ирландия объявит о признании государства Палестина

Ирландия будет готова официально признать независимое государство Палестина в случае, если так же поступят еще две европейские страны. Об этом сообщает сайт Politico со ссылкой на официального представителя Ирландии.

Согласно сайту, официальное объявление по данному вопросу будет сделано утром 22 мая лидерами коалиционного правительства, в том числе премьер-министром Саймоном Харрисом. Источник сообщил, что то же самое сделают лидеры еще двух государств, название которых он называть отказался.

В последние недели ирландские представители проводили активные консультации по данному вопросу с Испанией, Словенией, Бельгией, Мальтой и Норвегией. Как и Ирландия, они выступают за то, чтобы палестинское государство признал весь Евросоюз.

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало видеоролик, в котором предупреждает, что подобное действие льет воду на мельницу ХАМАСа. На сегодняшний день, отмечает издание, единственное государство, признавшее Палестину, будучи членом ЕС, – Швеция.