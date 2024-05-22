Le Parisien: к антисемитской акции в Париже могут быть причастны российские спецслужбы
Полиция Парижа, при помощи записей камеры наружного наблюдения, смогла установить личности людей, которые около недели назад осквернили Стену праведников народов мира парижского мемориала Холокоста.
Как пишет Le Parisien, речь идет о гражданах Болгарии, которые, предположительно, были связаны с российскими спецслужбами и действовали в целях дестабилизации ситуации во Франции.
Следует напомнить, что Россия оказалась причастной к предыдущей подобной акции. В ноябре 2023 года на домах в Париже появились Звезды Давида. Расследование вышло на граждан Молдовы, которые признались в сотрудничестве с Россией.
На сей раз были использованы другие символы – окровавленные руки. Как полагает издание, тем самым злоумышленники хотели пустить следствие по ложному следу, ведь эту символику используют участники студенческих манифестаций, в частности в университете Sciences Po.
Le Parisien также отмечает, что этот жест также напоминает об убийстве в 2022 году двух израильтян. Напомним, что 12 октября 2000 года, во время Второй интифады, палестинская толпа растерзала в Рамалле двух израильских резервистов: Вадима Нуржица и Йосефа Авраами.