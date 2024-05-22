x
22 мая 2024
|
последняя новость: 15:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 мая 2024
|
22 мая 2024
|
последняя новость: 15:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Le Parisien: к антисемитской акции в Париже могут быть причастны российские спецслужбы

время публикации: 22 мая 2024 г., 14:03 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 14:10
Парижский мемориал Холокоста
Wikipedia.org. Фото: Djampa

Полиция Парижа, при помощи записей камеры наружного наблюдения, смогла установить личности людей, которые около недели назад осквернили Стену праведников народов мира парижского мемориала Холокоста.

Как пишет Le Parisien, речь идет о гражданах Болгарии, которые, предположительно, были связаны с российскими спецслужбами и действовали в целях дестабилизации ситуации во Франции.

Следует напомнить, что Россия оказалась причастной к предыдущей подобной акции. В ноябре 2023 года на домах в Париже появились Звезды Давида. Расследование вышло на граждан Молдовы, которые признались в сотрудничестве с Россией.

На сей раз были использованы другие символы – окровавленные руки. Как полагает издание, тем самым злоумышленники хотели пустить следствие по ложному следу, ведь эту символику используют участники студенческих манифестаций, в частности в университете Sciences Po.

Le Parisien также отмечает, что этот жест также напоминает об убийстве в 2022 году двух израильтян. Напомним, что 12 октября 2000 года, во время Второй интифады, палестинская толпа растерзала в Рамалле двух израильских резервистов: Вадима Нуржица и Йосефа Авраами.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 мая 2024

Отчет перед Днем Катастрофы: "Еврейскому образу жизни на Западе может прийти конец"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 марта 2024

МВД Франции: начиная с октября 2023 года, резко выросло число преступлений на почве ненависти
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 марта 2024

Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста недалеко от Парижа
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 25 января 2024

Количество антисемитских инцидентов во Франции выросло вчетверо