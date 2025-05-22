СМИ рассказывают о погибших в Вашингтоне сотрудниках посольства Израиля

Ярон Лищински, сотрудник израильского посольства в Вашингтоне, был убит террористом, вместе с ним погибла Сара Мильгрим. Израильские СМИ рассказывают о погибших и об их планах на будущее.

Сайт "Исраэль а-Йом" пишет, что Лищински вырос в немецком городе Нюрнберг как христианин-евангелист и в молодости, движимый идеями сионизма, репатриировался в Израиль. У него были способности к языкам: он говорил на английском, немецком, иврите и японском языках.

Зейнаб Рибуа, марокканская исследовательница из США и близкая подруга Лищински, написала в социальных сетях: "Ярон Лищински был лучшим другом, который у меня когда-либо был, блестящий, милый и безгранично внимательный. Верующий христианин и талантливый лингвист. Он был взволнован будущим, возможностью наконец-то посетить Техас и жизнью, которую он и его любимая вместе планировали. Я должна была познакомиться с ней сегодня. Оба погибли. И потеря непостижима". Эта цитата приводится в статье "Исраэль а-Йом".

Ранее посол Израиля в США Йехиэль Лайтер сообщил, что Ярон и Сара вскоре планировали пожениться. "Молодой человек купил кольцо на этой неделе, намереваясь сделать предложение своей девушке на следующей неделе в Иерусалиме. Они были красивой парой, которая пришла провести вечер в культурном центре Вашингтона", – рассказал Лайтер.

Теракт совершил Элиас Родригес (30) из Чикаго – активист крайне левых взглядов, участвовавший в антиизраильских протестах в США. В оставленном манифесте он заявил, что его нападение – "это часть палестинской борьбы".