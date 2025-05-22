x
22 мая 2025
|
последняя новость: 14:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 мая 2025
|
22 мая 2025
|
последняя новость: 14:22
22 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: Трамп признал, что Путин не хочет перемирия в Украине

Дональд Трамп
Европейский Союз
Украина
Владимир Путин
время публикации: 22 мая 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 13:27
WSJ: Трамп признал, что Путин не хочет перемирия в Украине
AP Photo/Dmitri Lovetsky

Как пишет американское издание Wall Street Journal, 19 мая в ходе телефонной конференции с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп сообщил, что российский президент Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны.

Согласно трем информированным источникам, Трамп рассказал собеседникам: Путин считает, что он выигрывает войну против Украины, и его заявления о готовности к перемирию не соответствуют его истинным намерениям. Отметим, что европейские лидеры заявляли об этом уже давно.

В то же время американский президент отказался присоединяться к новому пакету санкций, введенных Евросоюзом – несмотря на то, что ранее намекал им на такую возможность в случае. Если позиция Путина откажется непреклонной.

В телефонном разговоре, состоявшемся после беседы Трампа с Путиным, участвовали президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 мая 2025

После разговора с Путиным Трамп объявил, что Россия и Украина начнут переговоры "немедленно"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 мая 2025

Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался более двух часов
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 мая 2025

Перед разговором с Путиным Трамп провел консультации с европейскими лидерами