WSJ: Трамп признал, что Путин не хочет перемирия в Украине

Как пишет американское издание Wall Street Journal, 19 мая в ходе телефонной конференции с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп сообщил, что российский президент Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны.

Согласно трем информированным источникам, Трамп рассказал собеседникам: Путин считает, что он выигрывает войну против Украины, и его заявления о готовности к перемирию не соответствуют его истинным намерениям. Отметим, что европейские лидеры заявляли об этом уже давно.

В то же время американский президент отказался присоединяться к новому пакету санкций, введенных Евросоюзом – несмотря на то, что ранее намекал им на такую возможность в случае. Если позиция Путина откажется непреклонной.

В телефонном разговоре, состоявшемся после беседы Трампа с Путиным, участвовали президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.