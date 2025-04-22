"Едиот Ахронот": распоряжение Бара утром 7 октября уведомить Нетаниягу не было выполнено

В письменных показаниях, переданных Высшему суду справедливости, директор Общей службы безопасности Ронен Бар указал, что 7 октября 2023 года в 05:15 распорядился уведомить о происходящем в секторе Газы военного секретаря премьер-министра Биньямина Нетаниягу Ави Гиля.

В канцелярии премьер-министра утверждают, что подобное уведомление не было получено.

Как сообщает журналист газеты "Едиот Ахронот" Юваль Карни, обе стороны говорят правду. Со ссылкой на осведомленные источники Карни рассказывает, что распоряжение, отданное Баром, по неустановленной причине не было выполнено.