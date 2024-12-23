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Пресса

12 канал ИТВ: семья Хани Блайвайс подаст иск против "Ликуда" и четы Нетаниягу

Ликуд
Биньямин Нетаниягу
Скандалы
Сара Нетаниягу
время публикации: 23 декабря 2024 г., 22:18 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 22:25
Похороны Хани Блайвайс
Gideon Markowicz/Flash90

Семья бывшей руководительницы канцелярии главы правительства Биньямина Нетаниягу Ханы Блайвайс, которая скончалась от рака весной 2023 года, подает иск против партии "Ликуд", председателя партии и главы правительства Биньямина Нетаниягу и его супруги Сары Нетаниягу. Об этом сообщает в понедельник, 23 декабря, сайт новостной службы 12 канала ИТВ.

По информации 12 канала, близкие Хани Блайвайс утверждают, что супруги Нетаниягу использовали ее в качестве своего "кошелька", вынуждали делать покупки для них, за которые Блайвайс должна была получать возмещение, но не возместили их. По словам истцов, Блайвайс потратила из собственного кармана не менее 400 тысяч шекелей. Свои утверждения родственники покойной обещают подкрепить многочисленными документами.

Близкие Блайвайс утверждают, что в последние годы своей жизни Хана подвергалась постоянным унижениям и издевательствам, которые привели к ухудшению состояния ее здоровья. Руководство "Ликуда", утверждают они, уволили сотрудников Блайвайс, выгнали ее из ее офиса и незаконно лишили ее полномочий с полного ведома председателя партии.

Они утверждают, что супруга председателя "Ликуда" постоянно критиковала Хани Блайвайс и издевалась над ней, а генеральный директор "Ликуда" распространял слухи, что Блайвайс не больна и "прикидывается, чтобы сохранить рабочее место", в то время как Блайвайс болела раком.

При этом, по утверждению близких Хани Блайвайс, она постоянно жаловалась главе правительства Биньямину Нетаниягу, описывая унижения и издевательства, отправляла ему жалобы факсом, но не получила никакого ответа на эти письма, и отношение к ней еще более ухудшилось.

В "Ликуде" назвали все вышеперечисленное "ложными и необоснованными утверждениями, нацеленными на вымогательство денег у партии" и пообещали встретиться с истцами в суде.

Пресса
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