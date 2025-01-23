Агентство ANSA: Трамп намерен сократить группировку США в Европе на 20000 солдат

Итальянское информационное агентство ANSA

передает со ссылкой на информированный источник, что президент США Дональд Трамп намерен сократить развернутую в Европе американскую группировку на 20000 человек, что составляет около 20% ее численности.

Трамп требует от союзников по NATO увеличить оборонные расходы до 5% бюджета – при том, что во многих европейских государствах они не достигают 2%. Эту позицию поддерживают новые комиссары ЕС по иностранным делам Кая Каллас и по обороне – Андрюс Кубилюс. Оба они представители Балтийских стран, ощущающих российскую угрозу.

Американский лидер не только требует от европейских союзников увеличения оборонных расходов, но и намерен заставить страны, в которых расквартированы американские войска, частично оплачивать их содержание, поскольку военнослужащие сверхдержавы сдерживают возможную агрессию.

Вопрос об американской помощи Украине остается открытым. Согласно публикации, Трампу разъяснили, что прекращение помощи может вызвать "второй Кабул", и он не хочет, чтобы его имя было связано с бегством. Однако он добивается более значительного участия Европы, называя войну "европейской проблемой".