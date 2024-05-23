Politico: США рассчитывают привлечь ЕС для управления КПП "Рафиах"

Представители администрации президента США Джо Байдена ведут переговоры с партнерами из Европейского союза по вопросу о контроле над КПП "Рафиах" на границе Газы и Египта, пишет Politico.

Как отмечает автор публикации Эрин Банко, цель состоит в том, чтобы этот КПП вновь заработал.

США пытаются найти выход из тупика между Израилем и Египтом по поводу того, как обеспечить безопасность границы, привлекая третью сторону, говорится в статье.

КПП "Рафиах" был закрыт после начала операции ЦАХАЛа в этом районе 7 мая.

Египтяне настаивают на том, чтобы КПП, как и прежде, управляли жители Газы. Израиль заявляет, что фактически КПП управлялся террористами ХАМАСа – и возвращение к такой ситуации недопустимо. На этом фоне заметно сократились поставки гуманитарной помощи в сектор Газы.

Стремление Вашингтона привлечь миссию ЕС для управления КПП "Рафиах" основывается на том, что до лета 2007 года (когда ХАМАС путем вооруженного переворота захватил власть в секторе Газы) европейцы работали на этом пограничном переходе.