Daily Caller: еврейская организация передала в Белый дом список прохамасовских студентов и лекторов

20 января, в день своей инаугурации, президент США Дональд Трамп издал указ, разрешающий депортацию иностранных студентов и других неграждан из США за выражение поддержки организациям, которые правительство США признало террористическими группами.

22 января основанный скандально известным политическим обозревателем Такером Карлсоном сайт Daily Caller сообщил, что активисты организации Betar US передали в министерство национальной безопасности, в иммиграционную полицию и в министерство юстиции США список из 100 студентов и 20 сотрудников университетов, открыто поддерживающих ХАМАС.

Издание, сообщение которого было переопубликовано порталом MSN, цитирует пресс-секретаря организации Betar US Джонатана Леви: "Мы утверждаем, что те, кто поддерживает ХАМАС и террористические организации, являются врагами США, и им не место в этой великой стране".

Напомним, что в ноябре 2024 года газета New York Post сообщала, что Betar US собирает данные об иностранных студентах в американских вузах, поддерживающих ХАМАС. Тогда сообщалось, что речь идет о трех десятках студентов из Иордании, Сирии, Египта, Канады и Великобритании.