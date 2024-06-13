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Байден демонстрирует пессимизм относительно возможности соглашения между Израилем и ХАМАСом

время публикации: 13 июня 2024 г., 23:29 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 23:36
Джо Байден на саммите G7
AP Photo/Luca Bruno

Корреспондент издания Politico Адам Канкрин написал о том, что в высказываниях Джо Байдена на тему прекращения войны между Израилем и ХАМАС слышится пессимизм.

Вопрос о том, верит ли он в то, что мирное соглашение между Израилем и ХАМАСом обязательно будет достигнуто, был задан президенту в кулуарах саммита "Большой семерки", проходящего в Италии. Байден на этот вопрос ответил: "Нет". Но затем добавил: "Я не теряю надежды".

Агентство Reuters написало о том, что в кулуарах саммита G7 журналисты расспрашивали советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о ситуации в зоне конфликта. Салливан говорил о том, что международная общественность, чтобы избежать тупиковой ситуации, должна убедить ХАМАС принять предложение, которое, по его словам, поддержал Израиль.

Джейк Салливан рассказал о поправках к соглашению, которые были переданы ХАМАСом. По его словам, с частью из них можно было бы работать, но другие поправки неприемлемы, так как полностью противоречат предложению, которое было изложено Джо Байденом.

"Наша цель – понять, как преодолеть разногласия и прийти к соглашению", – сказал советник президента США, отметив, что Катар и Египет продолжают вести переговоры с ХАМАСом.

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