"Гаарец": глава ШАБАКа распорядился демонтировать стенд в память о погибших 7 октября сотрудниках

Глава ШАБАКа Давид Зини распорядился демонтировать стенд, посвященный памяти погибших со времени резни 7 октября сотрудников. Об этом сообщает газета "Гаарец".

Стенд находился около входа в штаб-квартиру ШАБАКа в Тель-Авиве.

По словам источников издания, указание было отдано после последнего Дня памяти павших военнослужащих ЦАХАЛа и жертв терактов. Свое распоряжение Давид Зини обосновал нежеланием видеть каждый день то, что свидетельствует о провале организации.

Один из источников сказал изданию, что распоряжение о демонтаже стенда потрясло многих сотрудников ШАБАКа.

В ШАБАКе в ответ на публикацию заявили, что катастрофа 7 октября является одним из крупнейших и самых болезненных провалов в истории Израиля. По мнению главы службы, демонстрация лишь части погибших преуменьшает масштаб этого провала и отражает только часть постигшей страну трагедии. В службе подчеркнули, что в штабе существует стена памяти, на которой представлены все павшие, а не только небольшая их часть.