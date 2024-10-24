x
24 октября 2024
|
последняя новость: 14:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 октября 2024
|
24 октября 2024
|
последняя новость: 14:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Times: публикация секретных документов вынудила Израиль отложил ответный удар по Ирану

время публикации: 24 октября 2024 г., 13:05 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 13:18
Times: публикация секретных документов вынудила Израиль отложил ответный удар по Ирану
AP Photo/Akira Suemori

Утечка строго секретных данных американской разведки о планах Израиля по ответным действиям против Ирана привела к задержке ответа израильтян на иранскую ракетную атаку, осуществленную 1 октября, пишет британское издание Times.

В публикации Джорджа Гриллса сказано, что данная утечка, о которой ранее писали СМИ, вынудила израильских военных "изменить определенные стратегии и компоненты" будущего ответного удара.

Times, как и другие СМИ, упоминает о том, что в секретных документах говорилось о намерении ЦАХАЛа в ходе ответного удара применить баллистические ракеты воздушного базирования Golden Horizon и Rocks.

Ничего принципиально нового в статье Times не сказано.

Отметим, что некоторые другие СМИ высказывали предположения, что Израиль не станет атаковать Иран до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября 2024 года.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 октября 2024

В утечке данных о военных планах Израиля подозревается сотрудница Пентагона с иранскими корнями
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 20 октября 2024

СМИ об утечке секретных данных о планах Израиля атаковать Иран: проводится расследование