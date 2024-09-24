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Axios: иранский режим отверг призыв "Хизбаллы" нанести удар по Израилю

время публикации: 24 сентября 2024 г., 21:14 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 21:22
Axios: иранский режим отверг призыв "Хизбаллы" нанести удар по Израилю
AP Photo/Bilal Hussein

В последние дни ливанская террористическая группировка "Хизбалла" обратилась к Ирану с призывом нанести удар по Израилю, однако на данный момент режим аятолл воздерживается от прямого участия в войне. Об этом сообщает Axios со ссылкой на западные и израильские дипломатические источники.

Согласно информации, полученной автором материала Бараком Равидом от израильских источников, иранцы заявили представителям "Хизбаллы", что время для атаки сейчас неподходящее, поскольку президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Сам Пезешкиан, общаясь в США с журналистами, обвинил Израиль в том, что он хочет втянуть регион в полномасштабную войну, но подчеркнул, что Иран не попадет в расставленную ловушку. Иранский удар по Израилю действительно означает начало региональной войны.

Возможная иранская атака обсуждалась во время телефонного разговора министра обороны США Ллойда Остина и его израильского коллеги Йоава Галанта. Как заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер, Остин заверил собеседника: США задействуют свой сдерживающий потенциал, чтобы не допустить расширения конфликта.

Пресса
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