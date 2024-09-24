Герцог в интервью CNBC: "Иран провоцирует войну во всем ближневосточном регионе"

Президент Израиля Ицхак Герцог дал подробное интервью телеканалу CNBC, рассказав о причинах нынешней эскалации. "Президент Ирана говорит одно – но КСИР планомерно ведут весь регион в пропасть путем беспрерывного террора при помощи генералов КСИР, сидящих в штабах ХАМАСа, "Исламского джихада", "Хизбаллы", хуситов и иракских террористических группировок, – подчеркнул Герцог. – Иран финансирует их, Иран снабжает их боеприпасами".

Президент подчеркнул, что Израиль не хочет войны с Ливаном, но он по праву и по своему долгу защищает своих граждан от продолжающихся ракетных атак "Хизбаллы", поддерживаемой Ираном. Герцог напомнил, что вот уже 11 месяцев около 100 тысяч жителей севера Израиля находятся в эвакуации.

"Это Насралла решил, что он хочет войны, – отметил Герцог. – Мы пытаемся договориться о возвращении похищенных – а Синуар из своих туннелей отказывается вновь и вновь. Международное сообщество, и США в том числе, пытается помочь разрешить этот конфликт, и мы благодарны за это. Но разрешение конфликта возможно только с возвращением заложников домой. Затем мы должны устранить угрозу от северных границ Израиля – и именно это мы делаем".

Президент Израиля напомнил, что "Хизбалла" усилила атаки на Израиль сразу после резни, устроенной ХАМАСом 7 октября. "Они объединились, поскольку они – апологеты иранской империи зла. Все эти группировки пытаются закрыть Израиль со всех его границ. "Хизбалла" – это армия террористов, фактически захватившая страну под названием Ливан. Мы говорим ливанскому народу: мы не воюем с ним, мы заботимся о них и хотим обеспечить будущий мир между Израилем и Ливаном. Мы распространяем предупреждения, согласно нормам международного права – но люди там держат ракеты на своих кухнях, в своих комнатах, домах, мечетях и магазинах. Спросите себя: знаете ли вы кого-то, кто держит дома такое смертоносное оружие?"

Ицхак Герцог подчеркнул, что Иран финансирует множество террористических организаций, пытаясь ввергнуть весь регион в войну: "Разве может такое быть, что небольшое хуситское племя, численностью 50 тысяч человек в Йемене, обладает баллистическими и крылатыми ракетами? Ведь они есть далеко не у каждого государства. Разве может такое быть, что такие ракеты находятся в руках "Хизбаллы" – которая вроде бы должна подчиняться ливанскому правительству, но в последние десятилетия происходит обратное, и правительство Ливана подчиняется ей. К сожалению, такова наша стратегическая реальность".