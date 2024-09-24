NYT: Байден и Нетаниягу больше не разговаривают

Как пишет New York Times, в администрации президента США начинают осознавать, что у Джо Байдена, каденция которого истекает через четыре месяца, остается недостаточно времени для того, чтобы достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газы.

В Белом доме и Совете национальной безопасности США удручены несговорчивостью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Источники сообщают, что телефонные разговоры Байдена и Нетаниягу доходили до крика.

Как утверждается в публикации, в ходе визитов в Израиль Государственного секретаря США Энтони Блинкена Нетаниягу давал ему обещания, которые сам же преступал. В окружении Байдена полагают, что премьер-министр Израиля заинтересован в сохранении коалиции больше, чем в достижении соглашения.

Согласно NYT, напряженность между Нетаниягу и Байденом настолько велика, что они больше не разговаривают по телефону. Отметим, что и официальная программа визита Нетаниягу в США, который находится под угрозой из-за ситуации на севере, не предусматривает встречи с Байденом.

При этом источники в администрации подчеркивают: у Израиля есть полное право атаковать террористическую группировку "Хизбалла".