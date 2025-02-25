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Пресса

DM: сообщения о том, что Зеленский накричал на министра финансов США, - фейк

США
Украина
Владимир Зеленский
время публикации: 25 февраля 2025 г., 09:53 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 09:57
DM: сообщения о том, что Зеленский накричал на министра финансов США, - фейк
AP Photo/Alex Babenko

Газета Daily Mail цитирует источники, близкие к министру финансов США Скотту Бессенту, которые заявили: сообщения о том, что во время переговоров в Киеве на американского министра накричал президент Украины Владимир Зеленский, fake news, не соответствующий истине.

Собеседники издания признали, что переговоры были напряженными. По их словам, американцы были разочарованы отказом Зеленского подписать соглашение, однако никто ни на кого не кричал.

Daily Mail напоминает, что предложенное американцами соглашение о возмещении расходов на оборону Украины за счет природных ресурсов вызвало возмущение Зеленского. "Я не буду подписывать договор, за который придется расплачиваться поколениям украинцев", – заявил он.

О том, что на встрече в Киеве Зеленский накричал на Скотта Бессента, рассказала газета Financial Times со слов одного из участника переговоров с украинской стороны. "Доносившиеся из-за двери резкие звуки нельзя было перепутать ни с чем", – сказал украинский представитель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский грубо обошелся с Бессентом, добавив, что отвергнутое соглашение должно было обеспечить продолжение американской финансовой и военной помощи. По версии Трампа, встреча Зеленского с Бессентом была отложена, потому что Зеленский спал.

Пресса
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