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Пресса

FT: Зеленский накричал на министра финансов США

США
Война в Украине
время публикации: 24 февраля 2025 г., 13:33 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 13:36
FT: Зеленский накричал на министра финансов США
AP Photo/Alex Babenko

Президент Украины Владимир Зеленский накричал на министра финансов США Скотта Бессента, который встретился с ним 12 февраля в Киеве. Об этом рассказывает газета Financial Times со слов одного из участника переговоров с украинской стороны.

Бессент прибыл в Украину с проектом соглашения, которое должно было передать США контроль над половиной найденных в Украине редкоземельных металлов. Предложение было в жесткой форме отвергнуто украинским лидером. "Доносившиеся из-за двери резкие звуки нельзя было перепутать ни с чем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский грубо обошелся с Бессентом, добавив, что отвергнутое соглашение должно было обеспечить продолжение американской финансовой и военной помощи. По версии Трампа, встреча Зеленского с Бессентом была отложена, потому что Зеленский спал.

Пресса
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