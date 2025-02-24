FT: Зеленский накричал на министра финансов США

Президент Украины Владимир Зеленский накричал на министра финансов США Скотта Бессента, который встретился с ним 12 февраля в Киеве. Об этом рассказывает газета Financial Times со слов одного из участника переговоров с украинской стороны.

Бессент прибыл в Украину с проектом соглашения, которое должно было передать США контроль над половиной найденных в Украине редкоземельных металлов. Предложение было в жесткой форме отвергнуто украинским лидером. "Доносившиеся из-за двери резкие звуки нельзя было перепутать ни с чем.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский грубо обошелся с Бессентом, добавив, что отвергнутое соглашение должно было обеспечить продолжение американской финансовой и военной помощи. По версии Трампа, встреча Зеленского с Бессентом была отложена, потому что Зеленский спал.