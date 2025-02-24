Абу Марзук в интервью NYT: "Если бы я знал, какими будут последствия, не поддержал бы 7.10"

Руководитель подразделения ХАМАСа по международным отношениям Муса Абу Марзук заявил в интервью американскому изданию The New York Times, что он не стал бы поддерживать нападение на Израиль 7 октября 2023 года, если бы знал, какими будут последствия – и в первую очередь, речь идет о разрушении Газы и жертвах среди палестинцев.

Таким образом, он стал первым высокопоставленным представителем ХАМАСа, признавшим резню 7 октября ошибкой – ведь до сих пор ХАМАС утверждал, что одержал победу над Израилем и обещал устроить еще неоднократно нападение по принципам резни 7 октября.

"Если бы можно было предвидеть, что произойдет, 7 октября бы не было", – заявил Муса Абу Марзук. Ранее он утверждал, что не был проинформирован о планах осуществить массовое нападение на Израиль, однако признавал, что он и другие политические руководители ХАМАСа одобрили общую стратегию военного нападения на Израиль.

В ходе телефонного интервью в минувшую пятницу Муса Абу Марзук также предположил, что внутри группировки есть некоторая готовность вести переговоры о будущем военизированных подразделений ХАМАСа в Газе, и эта позиция противоречит заявлением других лидеров группировки.

74-летний Муса Абу Марзук заявил, что выживание ХАМАСа в войне против Израиля "само по себе является своего рода победой", добавив, что противостояние ХАМАСа и Израиля подобно боксерскому поединку необученного человека с Майком Тайсоном – если необученный новичок переживет удары Тайсона, люди скажут, что он победил, отметил Абу Марзук.

В абсолютных терминах, сказал он, было бы "неприемлемо" утверждать, что ХАМАС победил, особенно учитывая масштабы последствий, с которыми в результате действий Израиля столкнулся сектор Газы. "Мы говорим о стороне, которая потеряла контроль над собой и мстила всему", — сказал он, имея в виду Израиль. – "Это не победа ни при каких обстоятельствах".

Журналист The New York Times Адам Расгон указывает, что заявления Мусы Абу-Марзука противоречат ранее сделанным высказыванием другого высокопоставленного представителя ХАМАСа Усамы Хамдана, который на конференции в Дохе заявил, что о разоружении "сопротивления" не может быть и речи. Абу Марзук отказался отвечать на конкретные вопросы журналиста о возможных компромиссах по поводу вооружения ХАМАСа, таких как хранение оружия ХАМАСа под международным надзором, согласие на восстанавливать сеть туннелей и ракетный арсенал или прекращение вербовки боевиков.

В отношении продолжения переговоров по освобождению заложников Муса Абу Марзук заявил, что ХАМАС будет требовать гораздо больше заключенных в обмен на каждого заложника, поскольку группировка считает оставшихся израильских заложников солдатами. Он упомянул в качестве возможного "курса" 500 или 1000 заключенных в обмен на каждого заложника.

Если же Израиль будет готов освободить из тюрем тысячи палестинцев, прекратить войну и полностью вывести войска из сектора Газы, ХАМАС будет готов освободить всех заложников одновременно.