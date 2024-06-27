FT: США, Израиль и Украина обсуждают передачу Киеву списываемых ЦАХАЛом ПВО Patriot

В апреле 2024 года Армия обороны Израиля объявила о начале процесса снятия с боевого дежурства батарей системы ПВО Patriot американского производства после 30 лет работы.

Как сообщает Financial Times, на данный момент США, Украина и Израиль ведут переговоры о передаче восьми списываемых ЦАХАЛом батарей Киеву.

Согласно изданию, в случае реализации такого шага Украина утроит количество имеющихся у нее батарей Patriot. Со ссылкой на осведомленные источники издание утверждает, что вопрос в последние недели обсуждался между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также между главой администрации президента Украины Андреем Ермаком и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Также имели место прямые переговоры между Киевом и Иерусалимом по данному вопросу, однако кто именно в них участвовал – не сообщается.

Следует отметить, что снимаемые ЦАХАЛом с вооружения системы – более старой модификации чем те, которые сейчас имеются у Украины, однако полностью совместимы с ними. Кроме того, Израиль располагает значительным запасом противоракет к ним, имеющих большую дальность и более мощную боеголовку, чем находящиеся на вооружении Украины.

По оценкам аналитиков, цитируемых изданием, прямая сделка между странами маловероятна. Скорее всего Израиль продаст ПВО обратно США, которые затем уже передадут их Украине.