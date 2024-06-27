"Гаарец": Канцелярия премьера обвиняет израильскую больницу в нарушении частной жизни заложников

На заседании Национального управления общественной дипломатии, состоявшемся в канцелярии главы правительства в Иерусалиме, обсуждалась информация о том, что члены медицинского персонала больницы, куда были помещены освобожденные из плена ХАМАСа заложники, неоднократно нарушали конфиденциальность похищенных, фотографировали их и раскрывали подробности об их содержании в плену и состоянии здоровья. Об этом в четверг, 27 июня, сообщает "Гаарец".

При этом указывается, что несмотря на серьезность нарушений, ни представителей больница "Шиба", ни представителей министерства здравоохранения на встрече не было, и администрация больницы узнала об обвинениях только 26 июня – через 10 дней после заседания.

Процедура работы с возвращенными заложниками, включающая инструкции для медицинского персонала, была сформулирована Национальным управлением общественной дипломатии (ведомство при министерстве главы правительства) и утверждена министерством здравоохранения. В перечень правил включены правила общения врачей с представителями прессы: сообщения должны быть короткими, не включать конфиденциальную информацию и даваться как на иврите, так и на английском языке.

Медикам разрешено сообщать о количестве прибывших в больницу освобожденных заложников и давать общее описание полученных ими травм, без конкретики. И представителям больниц запрещено публиковать заявления и приглашать прессу без предварительного согласования с минздравом и пресс-службой ЦАХАЛа.

Но если эти правила соблюдались во время освобождения заложников в рамках сделки, то после вызволения Шломи Зива, Ноа Аргамани, Андрея Козлова и Альмога Меира Яна больница получила лишь краткое сообщение о "деликатной секретной операции", соответственно, Национальное управление общественной дипломатии не было задействовано в процедуре и не было проинформировано о спасательной операции. Таким образом, управление не имело возможности проинструктировать медперсонал.