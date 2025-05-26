"Аль-Маядин": по новому варианту соглашения, ХАМАС пообещает не нападать на Израиль

Палестинский высокопоставленный источник сообщил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", что Израилю переданы новые предложения по сделке с ХАМАСом. Речь идет о 60-дневном прекращении огня и освобождении 10 живых израильских заложников в два этапа.

План был передан через посредника – американского бизнесмена палестинского происхождения Бишару Бахбаха. Как ранее сообщал CNN, именно благодаря усилиям Бахбаха было согласовано освобождение из плена гражданина США и Израиля Идана Александра.

По сообщению "Аль-Маядин", Бахбах действует по поручению посланника Трампа на Ближнем Востоке Стива Виткоффа и в сотрудничестве с ним. По предлагаемому плану, должно быть заключено двухмесячное прекращение огня, будут освобождены десять заложников – однако издание не уточняет, будут ли взамен на заложников освобождены палестинские террористы и сколько, а также требует ли соглашение отвода израильских войск из сектора Газы.

По словам палестинского источника, предлагаемый документ включает обязательство со стороны ХАМАСа и палестинских террористических организаций не представлять никакой угрозы безопасности Израиля.

В период действия соглашения будут возобновлены переговоры о прекращении ХАМАСом атак на Израиль и прекращении любых попыток использования, разработки или контрабанды ХАМАСом оружия.

По утверждению палестинского источника, последний раунд переговоров завершился рано утром в понедельник, и "позитивная атмосфера преобладает над негативной".